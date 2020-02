Extraatjes moeten bankiers Hongkong naar kantoor lokken

Banken in Hongkong proberen hun personeel met allerlei extraatjes te verleiden om toch naar het werk te komen. Dit ondanks de zorgen die er leven over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de stadstaat.

De Britse bank HSBC geeft medewerkers in Hongkong vijf extra vakantiedagen als ze ondanks de virusvrees komen opdagen. Vooral personeel dat „onmisbare” posities bekleedt, wordt gepaaid. Andere werknemers kunnen vanuit huis werken. Ook krijgen de medewerkers bij HSBC op kantoor een gratis lunch voorgeschoteld. Branchegenoot Standard Chartered kwam met vergelijkbare extraatjes.

BOC, een andere bank in de stadstaat, zou het personeel dat naar het kantoor komt, extra belonen. Naar verluidt zouden ze 500 Hongkongse dollar extra per werkdag krijgen. Dat is omgerekend bijna 60 euro.

Volgens de monetaire toezichthouder in Hongkong hebben banken in de havenstad tot een derde van hun vestigingen gesloten. Daarmee willen ze het personeel en klanten tegen het virus beschermen.