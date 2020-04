Extra verkopen in supermarkt stuwen omzet detailhandel

De verkopen in de detailhandel lagen in maart 2 procent hoger dan een jaar eerder. Dat kwam door de extra verkopen in met name supermarkten, maar ook in drogisterijen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In die winkels hamsterden mensen aan het begin van de lockdown zaken als wc-papier, rijst, pasta en desinfecterende gel.

Ook doe-het-zelfzaken en elektronicawinkels deden het goed. Tijdens de lockdown zijn mensen meer gaan klussen in huis. Meubel-, schoenen- en kledingwinkels noteerden een forse omzetdaling. Bij die laatste twee categorieën werd rond de 40 procent minder verkocht. De gehele non-foodsector kwam daardoor in de min uit.