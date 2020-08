Extra toeloop winkelketen Amac na sluiting Apple Stores

De verkoper van Apple-producten Amac is in het afgelopen boekjaar verder gegroeid. De winkelketen profiteerde daarbij van nieuwe producten die Apple op de markt zette, zoals de iPhone 11 en een nieuwe versie van de Apple Watch. In de laatste weken van de verslagperiode, die tot eind maart liep, hadden de winkels ook te maken met extra klanten over de vloer omdat de winkels van Apple zelf wegens het coronavirus de deuren sloten.

De omzet steeg met ruim 17 procent tot 183 miljoen euro. Dankzij de nieuwe productlanceringen van Apple steeg de operationele winst van Amac met 92 procent tot 4,8 miljoen euro. De aan moederbedrijf Think Different toe te schrijven nettowinst bedroeg 1,4 miljoen euro.

Bij Apple-computers, die goed zijn voor het leeuwendeel van de opbrengsten, was er sprake van een lichte stijging. De onlineverkoop nam met 30 procent toe, evenals de omzet uit activiteiten voor de zakelijke markt. Daarnaast nam Amac drie winkels in Limburg over, waarmee de keten in totaal 50 filialen heeft.