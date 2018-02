„Extra prikkel derivatenkwestie niet nodig”

De grote banken willen de affaire met rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf graag voor het eind dit jaar achter de rug hebben. Topmannen Kees van Dijkhuizen van ABN AMRO en Wiebe Draijer van Rabobank en ING-bestuurder Roland Boekhout verklaarden in een hoorzitting in de Tweede Kamer dat ze daar geen extra prikkels voor nodig hebben.

„Ik heb oprecht geen aanvullende prikkel nodig om dit snel op te willen lossen. Dan creëren we alleen maar meer bühne en dat heeft volgens mij weer negatieve effecten”, verklaarde Draijer naar aanleiding van een suggestie vanuit de Kamer dat er best een extra vergoeding naar gedupeerde mkb’ers mag gaan als het allemaal nog langer duurt.

In totaal zes banken gingen in 2016 akkoord met een grote compensatieregeling, omdat ze in het verleden ondernemers met veel te ingewikkelde financiële producten hebben opgescheept. Dat duurt echter allemaal een stuk langer dan gedacht.