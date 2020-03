Extra orders voor Philips in China door coronavirus

Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft in China extra orders gekregen voor CT-scanners vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het gaat om tientallen bestellingen, meldde topman Frans van Houten. Met CT-scanners kan het coronavirus goed worden vastgesteld. Ook in het grote noodziekenhuis in Wuhan dat China in enkele dagen opbouwde staat een CT-scanner van Philips.

Daarentegen werden bestellingen voor andere apparatuur wat naar achteren geschoven omdat Chinese ziekenhuizen zich de afgelopen tijd vooral richtten op diagnostische apparatuur. „We denken niet dat de vraag naar die andere apparatuur nu is verdwenen”, aldus Van Houten. „De ziekenhuizen hebben alleen hun investeringen uitgesteld.” Of Philips per saldo profiteert van de gewijzigde vraag in China of er juist bij inschiet is nog niet direct duidelijk.

Philips, dat veel producten in China maakt, merkt zeker in het eerste kwartaal het nodige van de problemen als gevolg van de virusuitbraak. De Chinese fabrieken van het Nederlandse bedrijf draaien inmiddels weer op 80 procent van de capaciteit. „Maar de komende weken moet dat wel naar 100 procent toe”, waarschuwt Van Houten. „Anders gaan ook onze andere fabrieken het merken en hebben we ook in het tweede kwartaal financiële gevolgen.”