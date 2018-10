Extra maatregel tegen Afrikaanse varkenspest

Om de kans op de Afrikaanse varkenspest in Nederland te verkleinen, wordt een bepaalde vorm van jacht op wilde zwijnen tijdelijk toegestaan.

„We moeten er alles aan doen om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden”, aldus minister Carola Schouten (Landbouw).

Het verzoek komt van de provincies. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van wilde zwijnen en willen voorkomen dat het aantal wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden toeneemt. Ook was er een advies van de Deskundigengroep Dierziekten in die richting.

De kans dat de Afrikaanse varkenspest zich naar ons land verspreidt is klein, maar alertheid blijft geboden, zegt Schouten. De ziekte, die vorige maand in België werd ontdekt, is erg besmettelijk voor varkens maar niet voor mensen.