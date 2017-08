Exportontwikkeling naar Britten blijft achter

De ontwikkeling van de export naar het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van het jaar achtergebleven in vergelijking met de Nederlandse uitvoer naar andere Europese landen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De export naar de Britten daalde met 2 procent naar 19,4 miljard euro. De uitvoer van Nederlands fabricaat naar de overige 26 EU-lidstaten steeg daarentegen met 11 procent. De export naar het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde zich in eerdere jaren juist nog harder dan die naar de rest van de EU.

Het goedkopere Britse pond speelde volgens het CBS een rol bij de haperende exportontwikkeling. De munt, die onder meer door de brexit in waarde daalde, zorgde ervoor dat het voor Britse importeurs zo’n 10 procent duurder werd om spullen uit de EU in te voeren.

Een jaar eerder groeide de export naar het Verenigd Koninkrijk nog wel in de eerste helft van het jaar. Dat kwam toen deels door de levering van een boorplatform aan de Britten. Als deze incidentele export buiten beschouwing wordt gelaten dan bleef de export vrijwel stabiel.