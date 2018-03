Exportgroei zwakt wat af

Het volume van de goederenexport was in januari 5,5 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Maar dat is een minder sterke groei dan in de twee voorgaande maanden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste maand van het jaar groeide opnieuw vooral de export van personenauto’s, machines en apparaten. Het volume van de import was in 9,1 procent groter dan een jaar eerder. De groei van de import was groter dan in de voorgaande maanden. Volgens de zogenoemde exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in maart minder gunstig dan in januari.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis.