Exportgroei zwakt af

Het volume van de goederenexport was in maart 3 procent groter dan in dezelfde maand een jaar geleden. De groei is daarmee kleiner dan in de voorgaande maanden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In maart groeide vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten. Het volume van de import was overigens eveneens 3 procent groter dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal als geheel zat de export beduidend minder sterk in de lift, vergeleken met de sterke groei op jaarbasis die in de laatste drie maanden van vorig jaar werd neergezet. Vooral met de uitvoer van aardolieproducten en de export naar China gaat het de laatste tijd wat minder.

Dat de exportgroei afzwakt komt vaker voor, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Het is nog te vroeg om te zeggen of dit het begin is van een nieuwe trend. Volgens de zogenoemde exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in mei wel minder gunstig dan in maart.