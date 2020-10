Exportbedrijven verwachten impact coronacrisis tot ver in 2021

De impact van de coronacrisis zal volgens drie op de vijf Nederlandse exportbedrijven nog tot ver in 2021 voelbaar zijn. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius die samen met ondernemersorganisatie evofenedex onderzoek deed naar de effecten van de coronacrisis op de export. Voor de studie zijn honderden bedrijven ondervraagd.

De effecten van de crisis, zoals een oplopende werkloosheid en een stijging van het aantal faillissementen, zullen hun tol eisen, verwacht directeur Bart Jan Koopman van ondernemersorganisatie evovenedex. „Ontslagrondes die door bedrijven als KLM, Shell, BAM en Tata Steel zijn aangekondigd, zijn een teken aan de wand.”

Een meerderheid van de exporteurs gaf aan dat de coronacrisis al duidelijk een negatieve invloed op de resultaten heeft gehad het afgelopen half jaar. Bij de ondervraagde Nederlandse exportbedrijven is de omzet in het afgelopen half jaar gemiddeld met bijna een derde (28 procent) gedaald. Over heel 2020 verwachten exporteurs een omzetdaling van rond de 23 procent.

De daling van de vraag naar Nederlandse producten en diensten kan nog sterker worden als de overheidssteun in landen die in zwaar weer verkeren, afloopt. Algemeen directeur Tom Kaars Sijpesteijn van Atradius Nederland wijst erop dat het aantal faillissementen in omringende landen relatief lager lag dan in Nederland het afgelopen halfjaar. „Dat is deels te verklaren doordat landen als Spanje, Frankrijk en België wetten hebben aangenomen die insolventieprocedures tijdelijk bevriezen of faillissementen niet-ontvankelijk verklaren. Als deze maatregelen wegvallen, kunnen veel bedrijven alsnog omvallen, wat negatieve gevolgen zal hebben voor de Nederlandse export.”

Van de ondervraagde bedrijven verwacht 14 procent juist een positieve impact van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering. Deze profiterende bedrijven schatten dat ze over heel 2020 een omzetstijging kunnen realiseren van gemiddeld 12 procent. Evofenedex meldde maandag al dat een aantal bedrijven in met name de land- en tuinbouw, visserij, voeding, drank en tabak bovengemiddelde omzetten draaien. Ook de logistieke dienstverlening en consumentenproducten zoals elektronica en spelletjes, presteerden beter. Nog een positieve noot uit het onderzoek is dat de meeste van de ondervraagde bedrijven verwachten dat hun bedrijfsomvang na de crisis hetzelfde zal zijn als daarvoor.