Exportbedrijven stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht hoger geëindigd. Vooral de exportbedrijven waren in trek na een daling van de Japanse yen. Daarnaast werd gewacht op de verdere ontwikkelingen rond de eerste fase van een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk met een plus van 0,2 procent op 23.303,82 punten en tikte tussentijds het hoogste niveau sinds 10 oktober vorig jaar aan. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse dienstensector in oktober is gekrompen. Vorige week liet de industriesector ook al een krimp zien.

Automaker Mitsubishi en printer- en camerafabrikant Kyocera profiteerden van de goedkopere yen en dikten 0,9 procent en 1,4 procent aan. Asahi leverde meer dan 6 procent in. De Japanse biermaker en eigenaar van Grolsch is minder positief over de financiële prestaties dit jaar. De brouwer kampt met de impact van het slechte weer in Japan en negatieve wisselkoerseffecten.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min. Peking zou van Washington eisen dat importheffingen op Chinese goederen worden teruggedraaid en dat er een pauze wordt ingelast in de handelsoorlog voordat China een handelsdeal zal ondertekenen. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot met een verlies van 0,6 procent.