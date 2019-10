Exportbedrijven stuwen Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met winst begonnen aan de nieuwe beursmaand. De grote Japanse exportbedrijven waren in trek door de hernieuwde hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Beleggers verwerkten verder de zogenoemde Tankan-index van de Japanse centrale bank. De index die het vertrouwen meet van grote Japanse industriebedrijven zwakte in september verder af tot het laagste niveau in meer dan zes jaar. De daling was wel minder dan gevreesd.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,6 procent hoger op 21.885,24 punten. Automaker Honda en bandenfabrikant Bridgestone, die veel omzet halen uit het buitenland, stegen 2,5 procent en 2,2 procent. Ook de Japanse toeleveranciers van de Amerikaanse technologiereus Apple zaten in de lift. Analisten van JPMorgan kwamen met een positief rapport over Apple dankzij beter dan verwachte verkopen van de nieuwe iPhones. Murata Manufacturing en TDK dikten 2,8 procent en 2,7 procent aan.

SoftBank won 1,8 procent na het nieuws dat de megabeursgang van WeWork voorlopig niet doorgaat. The We Company, het moederbedrijf van de verhuurder van gedeelde werkruimtes, heeft formeel een verzoek ingediend om zijn plannen voor een beursdebuut in te trekken. SoftBank, een grote investeerder in WeWork, had veel kritiek op de beursgang en op de inmiddels vertrokken topman en mede-oprichter Adam Neumann.

De beurzen in China en Hongkong waren gesloten vanwege de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China. In Hongkong geldt een demonstratieverbod. Er wordt in de stad al maanden geprotesteerd tegen de groeiende invloed van Peking op het autonome Hongkong. De beurs in Shanghai blijft een hele week dicht. In Hongkong wordt de handel woensdag weer hervat.

In Seoul klom de Kospi 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,8 procent bij. De Australische centrale bank verlaagde de rente met 25 basispunten tot 0,75 procent om de economie te stimuleren. Dat is het laagste niveau ooit.