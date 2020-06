„Export van tuinbouwproducten dit jaar gedaald”

De Nederlandse tuinbouwexport was in april dit jaar 11 procent lager dan in april vorig jaar. De export van snijbloemen nam het hardst af, met 35 procent. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research op basis van onderzoek op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Na die bij de snijbloemen was de grootste krimp te zien bij de overige sierteelt: planten, boomkwekerijproducten en bloembollen. Daar nam de export af met 18 procent. De export van fruit nam in april dit jaar nog licht toe in vergelijking met vorig jaar, met 2 procent, maar is wel aanzienlijk afgenomen in vergelijking met de voorgaande maanden. Voor alle branches binnen de tuinbouw zwakte de export sinds januari elke maand verder af.

Tuinbouw speelt een relatief grote rol in de totale export van goederen door Nederland. De keten is goed voor 4,7 procent van het totaal. In 2019 exporteerde de tuinbouwketen voor 24,5 miljard euro.

Tuinbouwvereniging Greenports Nederland stelt dat de tuinbouwsector flink geraakt is door de coronacrisis. „De exportdip in maart en april laat zijn sporen achter, maar voor diverse producten is de afzet aan het herstellen”, aldus de vereniging. „Veel bedrijven hebben het nog wel zwaar: ze zijn door de crisis het vet op de botten kwijtgeraakt en zullen voorzichtiger zijn met investeren in bijvoorbeeld duurzame innovaties.”