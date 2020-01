Export tuinbouwproducten in de lift

Nederlandse bedrijven hebben in 2019 voor 11,9 miljard euro aan groente en fruit geëxporteerd. Dat is een stijging van 4 procent vergeleken met 2018, bleek woensdag bij de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs in Lisse. Ook de uitvoer van bloemen en planten steeg, van 6,0 miljard naar 6,3 miljard euro.

Negentig procent van de uitgevoerde groente en fruit wordt binnen de Europese Unie verkocht. Duitsland is de grootste klant. Dat land importeert voor 4,3 miljard euro aan Nederlandse voedingstuinbouwproducten. Het Verenigd Koninkrijk en België staan op de tweede en derde plaats.

Polen wordt een steeds belangrijkere klant. De uitvoer naar dat land van onder meer uien, tomaten en paprika’s nam met 18 procent toe.

Niet alle groente en fruit zijn in Nederland zelf geteeld. De waarde van de Nederlandse productie steeg met 7 procent naar 3,7 miljard euro. De verschillen tussen regio’s waren groot. Volgens brancheorganisatie GroentenFruit Huis is dat onder meer het gevolg van droogte, een hitterecord en de natte herfst.

De invoer van verse groente en fruit steeg met 3 procent naar 7,9 miljard euro. Een groot deel daarvan wordt vervolgens weer uitgevoerd. De top drie van belangrijkste importproducten, uitgedrukt in omzet, zijn druif, banaan en avocado.

De sierteelt heeft een recordjaar achter de rug met een export van 6,3 miljard euro aan bloemen en planten. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste afnemers, gevolgd door Frankrijk, Italië en Polen.

Nederland is de grootste exporteur van zaden en jonge planten ter wereld. Deze tuinbouwtak had in 2019 een exportwaarde van 3 miljard euro.

De Tuinbouw Ondernemersprijs 2020 is gewonnen door de Coöperatieve telersvereniging Prominent. Voorzitter Jack Groenewegen ontving de prijs uit handen van Rabobank-topman Wiebe Draijer, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse tuinbouw op de Keukenhof in Lisse.