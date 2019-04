Export sierteelt naar Duitsland blijft achter

De exportwaarde van bloemen en planten naar Duitsland is het eerste kwartaal van het jaar op jaarbasis gedaald. Daarmee is er voor groothandelaren in de sierteeltsector een nieuwe bron van zorg in navolging van de Britse onzekerheden als gevolg van de brexit. Dat meldde branchevereniging VGB op basis van statistieken van Floridata.

Duitsland is de grootste afzetmarkt voor Nederlandse groothandelaren. Van alle bloemen en planten gaat ruim een kwart naar de oosterburen. Pasen valt dit jaar ongunstig. Om die reden zijn grote schommelingen op maandbasis de sector niet vreemd. Al met al bleef de omzet naar Duitsland de voorbije drie maanden circa 6 procent achter bij het eerste kwartaal van 2018. Dat gegeven baart de sector wel zorgen.

De totale omzet van groothandels in bloemen en planten steeg in het eerste kwartaal van het jaar met bijna 2 procent tot 1,7 miljard euro. Vooral de verkoop van planten zorgde voor groei. De VGB merkt tevens op dat spreiding van afzetmarkten een sterke troef van de sector is.