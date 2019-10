‘Export profiteert van hamstergedrag Britten’

Door de onzekerheid over de brexit leggen Britse bedrijven en particulieren extra voorraden aan. Dit pakt voordelig uit voor de Nederlandse export naar het land. Dat meldde het Economisch Bureau van ING in een rapport.

Momenteel wordt gesteggeld over de Britse uittreding per 31 oktober. Dat betekent volgens ING dat voorafgaand aan die datum weer volop wordt gehamsterd. Dat gebeurde eerder ook al in maart, toen de oorspronkelijke brexitdeadline was gesteld. Het effect nu is volgens ING echter minder groot dan begin 2019, omdat eerder aangelegde voorraden uit voorzorg niet volledig zijn afgebouwd.

Vooral bij medicijnen en tabaksproducten is volgens de economen sprake van uitschieters. De vrees voor tekorten zet Britse bedrijven en consumenten er toe aan om extra voorraad in te slaan. Liggen de uitkomsten van de brexitonderhandelingen vast, dan zal dit de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk tijdelijk drukken, verwacht ING.