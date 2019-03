Export plasticafval naar China stilgevallen

De Nederlandse export van plasticafval naar China is vrijwel gedecimeerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ging vorig jaar nog maar 2,7 procent van alle uitgevoerde plasticafval naar het Aziatische land. Acht jaar eerder ging nog bijna de helft van alle Nederlandse plasticafval naar China.

China was lange tijd ’s werelds grootste importeur van afval, maar de regering stelde begin vorig jaar een verbod in op de invoer van 24 soorten afval, waaronder plastic. Peking wil dat Chinese recyclingbedrijven eerst de groeiende ‘eigen’ afvalhopen verwerkt tot nieuw materiaal. De strengere importregels moeten daarbij helpen.

De stroom plastic herbruikbaar plastic naar China slonk daardoor tot een gewicht van 10.000 ton. In 2017 importeerden China en ook Hongkong nog 88.000 ton plastic uit Nederland.

Andere landen vullen het gat dat is ontstaan. Zo importeerde Indonesië vorig jaar 25.000 ton Nederlands plastic, tegenover 1000 ton een jaar eerder. Ook Duitsland, Vietnam en Turkije kregen meer plastic vanuit ons land te verwerken. Overigens wordt het grootste deel van plastic afval in Nederland verwerkt. Het percentage afval dat in eigen land aan afvalverwerkers wordt verkocht, lag in 2016 rond de 70 procent.