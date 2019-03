Export Nederlandse makelij naar Britten slinkt

De export van goederen van Nederlandse makelij naar Groot-Brittannië is vorig jaar gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lijkt dit een teken dat Nederlandse bedrijven inspelen op de naderende brexit door andere afzetmarkten te kiezen.

Uitgezonderd doorvoer van producten uit andere landen, ging er voor 20,2 miljard euro aan Nederlandse goederen naar de Britten. Dat is 1 procent minder dan in 2017. Het gaat bijvoorbeeld om trucks, gespecialiseerde machines en vlees. De totale export van Nederlandse industriële goederen nam vorig jaar wel toe, met 5,6 procent. De precieze impact van de brexit kan het statistiekbureau niet in cijfers uitdrukken.

Het belang van Groot-Brittannië als exportmarkt neemt al langer af doordat Nederland steeds meer zaken doet met opkomende markten. Aan het begin van deze eeuw ging nog circa 10 procent van de export van Nederlands makelij naar de overzijde van het Kanaal. In 2017 was dat nog 7,8 procent en vorig jaar 7,3 procent. Het Verenigd Koninkrijk was in 2018 nog wel het derde land in het rijtje van belangrijkste exportbestemmingen van Nederlandse goederen.

Overigens ging de Nederlandse import van Britse goederen vorig jaar jaar flink omhoog. De importwaarde steeg met 13 procent tot 26,4 miljard euro. Alleen in 2012 en 2013 was het bedrag hoger. Volgens het CBS heeft deze toename waarschijnlijk niks met de brexit te maken. Vooral de invoer van aardolieproducten en aardgas zat in de lift. De vraag hiernaar is toegenomen door het aantrekken van de economie. Ook prijsontwikkelingen op de oliemarkt spelen een rol.