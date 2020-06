Export Nederlandse goederen naar China steeg met 16 procent

In de eerste vier maanden van 2020 is de export van Nederlandse goederen naar China met 16 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De export steeg met 500 miljoen euro tot 3,5 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat terwijl de totale exportwaarde van goederen uit Nederland het afgelopen kwartaal is gedaald. Volgens het statistiekbureau komt dat doordat olie en gas, die fors in prijs zijn gedaald, bij de export naar China nauwelijks een rol van betekenis spelen.

De export van in Nederland geproduceerde machines naar China groeide in de eerste vier maanden met 242 miljoen euro (28 procent) tot ruim 1,1 miljard euro. De export van varkensvlees verdubbelde ruim tot 334 miljoen euro en ook de export van babymelkpoeder en geneesmiddelen nam flink toe.

Van de 27 Europese lidstaten is Nederland inmiddels de op een na belangrijkste goederenleverancier van China. Dat komt doordat de Franse export is teruggevallen. Op één staat Duitsland. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 9,8 miljard euro goederen van Nederlandse makelij naar China.