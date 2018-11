Export naar China loopt terug

Nederland exporteert voor het eerst sinds lange tijd weer minder naar China. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is ook het belang van China op de totale uitvoer in de eerste acht maanden van het jaar teruggelopen.

China was volgens het CBS in de maanden januari tot en met augustus dit jaar goed voor 2,6 procent van de totale uitvoer. Daarmee is sprake van een daling met 0,8 procentpunt ten opzichte van 2017. De lagere uitvoer naar China gaat volgens het statistiekbureau samen met de toename van de totale export van Nederlandse goederen met 4 procent.

De uitvoer naar China was in de meetperiode goed voor 4,8 miljard euro. Dat betekende een daling met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. China voerde onder meer minder industrieel afval vanuit Nederland in. Afgezet tegen de eerste acht maanden van 2017 was hier sprake van een daling met 60 procent.

Babymelk blijft het belangrijkste exportproduct naar China. In de eerste acht maanden van dit jaar werd voor 700 miljoen euro aan babymelkpoeder verscheept naar het Aziatische land. Op jaarbasis betekent dit een stijging met 16 procent.

Op twee staan gespecialiseerde machines, die minder omzet genereerden. Op de derde plaats staat afval.