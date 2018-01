Export landbouw opnieuw naar recordhoogte

De export van Nederlandse landbouwgoederen is afgelopen jaar uitgekomen op een recordbedrag van 91,7 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder, toen ook al sprake was van een record. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de universiteit van Wageningen.

Nederland is daarmee de op een na grootste landbouwexporteur ter wereld. Alleen de Verenigde Staten verdienen meer aan de export van agrarische producten. De export van landbouwgoederen bestond voor 66,2 miljard euro uit producten van eigen bodem en voor 25,5 miljard euro uit wederuitvoer van eerder ingevoerde buitenlandse goederen.

Sierteeltproducten als bloemen, bloembollen, planten en boomkwekerijproducten waren tezamen goed voor een bedrag van 9,1 miljard euro. Daarnaast is voor 8,9 miljard euro zuivel uitgevoerd, voor 8,3 miljard euro vlees en voor 6,7 miljard euro groenten.