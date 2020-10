‘Export laat weinig herstel zien in september’

Ondernemers zagen het herstel van de export in september stagneren, waar in de maanden daarvoor sprake was van stapsgewijze verbetering na de coronaklap in april en mei, meldt ondernemersorganisatie evofenedex op basis van maandelijkse cijfers. Meer dan de helft van de bedrijven in Nederland ervaart een negatieve impact van de coronacrisis.

De gemiddelde omzetdaling is ruim een kwart ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Een klein deel van de bedrijven, ongeveer 12 procent, krijgt juist een impuls door de coronapandemie en zag een gemiddelde groei van 15 procent.

Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex, maakt zich „enorm zorgen over deze tendens”. Hij verwacht als de steunpakketten ophouden een „na-ijl effect op de bedrijfsvoering”, zoals omzetverlies, uitstel van investering, reorganisaties en faillissementen. Koopman verwacht ook dat stimulerende maatregelen, zoals betere toegankelijkheid van financiering, langer nodig zullen zijn en uitgebreid moeten worden.

De vereniging roept de overheid op tot het bestempelen van zakenreizen als „essentieel”. Niet alleen geven leden aan hun zakenpartners te willen bezoeken of nieuwe contacten te willen leggen. Evofenedex benadrukt het „grote belang van de export voor het herstel van de Nederlandse economie en onze toonaangevende rol in de wereldhandel”, aldus de vereniging.