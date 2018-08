Export krimpt voor het eerst in tijden

Het volume van de goederenexport was in juni 0,7 procent kleiner dan in dezelfde maand een jaar eerder. Voor het eerst in ruim vier jaar is de export daarmee iets gekrompen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van voorlopige cijfers.

Dat komt ook doordat in juni vorig jaar de uitvoert juist sterk groeide en op een relatief hoog niveau lag. Afgelopen juni was vooral de export van aardolie-, metaal- en chemische producten lager dan een jaar eerder. Het volume van de import was in juni 2,5 procent groter dan een jaar eerder. Het handelsoverschot kwam uit op 4,8 miljard euro, tegen 4,7 miljard euro in mei.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Informatie over de totale export publiceert het statistiekbureau alleen op kwartaal- en jaarbasis. Volgens de zogenoemde exportradar van het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in augustus ongeveer even gunstig als in juni.