Export en industrie Japan nog harder getroffen door corona

De export van Japan is in april nog sterker gedaald vanwege de coronacrisis, terwijl de bedrijvigheid in de omvangrijke Japanse industrie nog dieper instort. Door de crisis zijn veel Japanse fabrieken gesloten en is er ook veel minder buitenlandse vraag naar producten van Japanse makelij, bijvoorbeeld auto’s.

De export van de derde economie van de wereld kelderde in april met bijna 22 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is de sterkste krimp sinds de financiële crisis van 2008. In maart was al een daling van de Japanse uitvoer met bijna 12 procent te zien. De import van Japan nam vorige maand met meer dan 7 procent af.

Vooral de export van Japan naar de Verenigde Staten, India, Australië en Europese landen nam sterk af, door de lockdownmaatregelen. Daarbij ging vooral de uitvoer van Japanse auto’s onderuit.

Verder werd door Jibun Bank en onderzoeksbureau Markit gemeld dat de activiteit in de Japanse industrie deze maand nog sterker krimpt. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid meet, kwam volgens een voorlopige stand uit op 38,4 van 41,9 in april. Dat is de sterkste krimp sinds de financiële crisis. Een cijfer van meer dan 50 wijst op groei, daaronder is er sprake van krimp.

De graadmeter voor de Japanse dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, winkels, toerisme en luchtvaart, toonde wel enige verbetering, van 21,5 naar 25,3. De Japanse economie is in een recessie beland door de coronacrisis.