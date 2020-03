Export China fors gedaald door impact coronavirus

De export van China is in de eerste twee maanden van dit jaar sterk gedaald, vooral onder druk van de negatieve impact van het coronavirus waardoor de Chinese economie ernstig werd ontregeld. Gemeten in dollars kromp de uitvoer van de tweede economie van de wereld in die periode met meer dan 17 procent vergeleken met een jaar eerder, zo meldde de Chinese douane.

Door de virusuitbraak kwamen fabrieken in China stil te liggen en werd de transportsector zwaar ondermijnd, met schadelijke gevolgen voor de handel. De exportkrimp was sterker dan economen hadden verwacht. De Chinese import ging met 4 procent omlaag. In december stegen de uit- en invoer van China juist nog, geholpen door het voorlopige handelsakkoord tussen Peking en Washington.

Economen vrezen dat deze maand er verdere krimp van de Chinese handel zal zijn vanwege het coronavirus omdat het bedrijfsleven nog steeds flink verstoord is door de uitbraak en de ziekte ook elders in de wereld steeds meer de kop opsteekt. Er zijn zorgen dat de verstoringen in de toeleveringsketen door het virus kunnen leiden tot een afzwakkende wereldeconomie of zelfs een wereldwijde economische recessie.