Explosieve verkoop campers en caravans in juni

De verkoop van caravans en campers is de afgelopen maand explosief toegenomen. In juni werden 84 procent meer nieuwe campers geregistreerd dan in dezelfde maand een jaar geleden. Het aantal nieuw verkochte caravans steeg met een kwart. Dat meldt de branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI).

„De succesvolle junimaand maakt bij campers het volledige eerste halfjaar van 2020 goed”, zegt Leo Diepemaat, voorzitter van de brancheorganisatie. Ondanks de „dramatische coronaperiode” loopt de kampeer- en caravansector op dit moment nog maar 2 procent achter op 2019, zegt de KCI. Dat was het meest succesvolle kampeerjaar ooit. „Vakanties met een caravan, vouwwagen, tent of camper zijn nog nooit zo populair geweest als in deze coronaperiode.”

Door de coronacrisis was het in april en mei rustiger in zowel showrooms als de Europese fabrieken. Die waren een aantal weken gesloten. Maar de pandemie zorgt ervoor dat nieuwe kampeerders het buitenleven ontdekken, schrijft de branchevereniging. Anderhalve meter afstand houden gaat volgens de vereniging „nergens zo goed als op de camping”.

Ook tweedehands campers en caravans verkopen goed. In juni steeg de verkoop daarvan met 40 procent. Daarmee komt het totaalaantal geregistreerde kampeermiddelen op 562.126 caravans en campers, een nieuw record.