Experts: Zonder extra ingrijpen nog deze zomer miljoen werklozen

Als de overheid geen extra maatregelen neemt om de gevolgen van de ”intelligente lockdown” te dempen, verwachten experts nog deze zomer een golf van faillissementen en meer dan een miljoen werklozen.

Dat blijkt uit een rondgang van het Financieele Dagblad onder vooraanstaande curatoren. Bij veel ondernemers staat het water al aan de lippen als gevolg van de opgelegde beperkingen, schrijft de krant dinsdag. In de horeca, detailhandel en reisbranche is de omzet opgedroogd, terwijl de vaste lasten doorlopen. Dat de overheid een deel van de personeelskosten opvangt, biedt maar gedeeltelijk soelaas.

De meeste experts die de krant ondervroeg, vinden dat het kabinet meer regie moet nemen. Volgens Jeroen Princen, curator van het in 2015 failliet verklaarde Imtech-concern, leidt „niks extra’s doen” tot een „ongekende kaalslag” in de binnensteden.

De FNV meldde maandag dat mensen met een flexcontract nu al massaal op straat worden gezet. Volgens de vakbond zijn de banen van in totaal meer dan 800.000 mensen in gevaar door de coronacrisis. Daar komen nog tienduizenden „zogenaamde zelfstandigen” bij, zoals platformwerkers in de horeca, maaltijdbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs die niet aan de urennorm (24 uur per week) voldoen of geen inschrijving hebben bij de Kamer van Koophandel. Zij vallen nu nog buiten elke regeling. Volgens Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de FNV, dreigen honderdduizenden gezinnen in armoede te vervallen.

Eind maart waarschuwde het Centraal Planbureau al dat Nederland in een recessie komt. Afhankelijk van hoe lang de beperkende maatregelen voortduren, krimpt de economie dit jaar met 1,2 procent tot 7,7 procent. De werkloosheid loopt op van 2,9 procent in februari naar 4,5 tot mogelijk zelfs 9,4 procent volgend jaar.