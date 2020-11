Experts verwachten volgend jaar faillissementsgolf

Het aantal faillissementen in Nederland zal in de loop van volgend jaar sterk toenemen, verwachten experts. Het huidige kleine aantal bedrijven met financiële problemen is stilte voor de storm, zo concluderen onderzoekers van accountants- en adviesbureau PwC en de Universiteit Leiden.

In oktober lag het aantal faillissementen nog op het laagste niveau in 21 jaar. Het is een kwestie van tijd voordat het hoge niveau van 2015 weer wordt bereikt, zeggen de onderzoekers in de zogenoemde Bijzonder Beheer Barometer, waarvoor onder meer bankiers, insolventieadvocaten en investeerders werden ondervraagd. Bijna alle experts verwachten al in het komende kwartaal een groei van bedrijven met geldproblemen.

Daarom schalen banken de personeelsbezetting van hun afdeling bijzonder beheer momenteel op. Hier worden bedrijven met financiële problemen opgevangen. De piek van de instroom wordt in april, mei en juni van 2021 verwacht.

Bedrijven vallen vooral om door de toenemende liquiditeitstekorten in combinatie met de afbouw van de coronasteunmaatregelen. Opvallend is dat meer dan een derde van de experts een andere oorzaak dan corona geeft voor de toestroom naar bijzonder beheer. Zij noemen een hoog schuldenniveau in combinatie met een verouderd verdienmodel als de reden van faillissement.

Vooral horecaondernemingen en bedrijven in de cultuursector zullen zich komende tijd melden bij bijzonder beheer, is de verwachting. ICT-bedrijven lijken volgens het expertpanel juist te profiteren van bijvoorbeeld het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis. Hierdoor wordt er voor deze bedrijven juist een afname verwacht van het aantal dat in de problemen komt.