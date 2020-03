Experts: recessie in Duitsland onvermijdelijk door coronacrisis

Een recessie van de Duitse economie is dit jaar onvermijdelijk vanwege de schade door de coronacrisis. Dat meldde de raad van economische experts die de Duitse regering adviseert. Hoe diep die recessie zal worden hangt af van het succes van de bestrijding van de virusuitbraak, zeggen de topeconomen.

De raad houdt rekening met verschillende scenario’s. In het meest waarschijnlijke scenario is er na de zomer sprake van normalisering van de situatie en zou de Duitse economie over heel 2020 een min van 2,8 procent optekenen. Maar als de coronacrisis langer zou aanhouden dan kan de Duitse economie, de grootste van Europa, dit jaar een krimp van 5,4 procent laten zien.

Overigens is de economische adviesraad dan nog vrij optimistisch, want andere kenners vrezen dat de Duitse economie dit jaar wel 10 procent kan krimpen door de virusuitbraak. Inmiddels zou één op de vijf Duitse bedrijven vrezen voor acuut faillissement door de crisis, meldde de Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK).