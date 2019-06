Expedia schikt Cubaanse kwestie

Reisboekingsbedrijf Expedia heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen van meer dan 325.000 dollar. Daarmee koopt het bedrijf mogelijke civiele aansprakelijkheid af voor het schenden van Amerikaanse restricties voor zakendoen met Cuba.

Het gaat om de periode 2011 tot 2014. Expedia bood toen reizen aan naar Cuba en maakte tevens gebruik van Cubaanse reisorganisaties. Ook werden er reizen verkocht aan Cubanen. In totaal betreft het dik 2200 reizigers, waarmee Expedia de fout in is gegaan.

Omtrent Cuba geldt al sinds de jaren zestig een streng economisch en financieel embargo. Soms zijn de restricties wel tijdelijk opgeheven of verzacht. Zo koos voormalig president Barack Obama voor een andere koers. In 2014 stelde hij tal van maatregelen in die moesten leiden tot een betere verstandhouding met Cuba. Expedia was evenwel al voor die tijd met Cuba in de weer. Een groot deel van het Cuba-beleid van Obama is onder het bewind van Donald Trump overigens weer teruggedraaid.