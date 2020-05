Exoskelet verlicht werk van stukadoor fors

Als stukadoors een exoskelet, een armondersteuning in skeletvorm, gebruiken, is hun werk lichamelijk een stuk minder zwaar dan dat ze puur met eigen spierkracht pleisterwerk aanbrengen.

Dat concludeerde onderzoekscentrum TNO dinsdag na een test met het ergonomisch product. In samenwerking met Knauf, leverancier van afbouwmaterialen, onderzocht het onderzoekscentrum de effectiviteit van een armondersteunend exoskelet bij werkzaamheden van stukadoors.

Daarvoor bepleisterden elf stukadoors een muurtje en een plafond met het gipsmengsel; een keer met exoskelet en een keer zonder het hulpmiddel. „Metingen wezen uit dat bij stukadoors met een exoskelet de spieractiviteit van de armen 30 tot 40 procent minder was”, aldus TNO.

De stukadoors ervoeren zelf ook een lagere belasting wanneer het exoskelet gedragen werd. Dat gold vooral bij het vlakmaken van het plafond: tijdens het zogeheten messen ging de ervaren belasting van „een beetje zwaar” tot „zwaar” zonder exoskelet naar „erg licht” bij het dragen van de armondersteuning.

Een veer in de armsteun van het mechanisme, op zijn plaats gehouden door brede rugbanden, geeft tegendruk aan omhooggeheven armen. Al eerder bleek het ondersteunende effect van het exoskelet in laboratoriumstudies, maar nog niet eerder in praktijksituaties. Michiel de Looze, onderzoeksleider van TNO: „Graag zouden we in de toekomst een uitgebreider vervolgonderzoek doen zodat we het effect op vermoeidheid, productiviteit en gezondheidseffecten over een langere periode kunnen monitoren.”

Het vak van stukadoor staat bekend als fysiek zwaar werk, net als bijvoorbeeld dat van stratenmaker. Maar liefst de helft van de stukadoors is al voor zijn 65e jaar arbeidsongeschikt vanwege lichamelijke klachten, stelde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) eerder vast.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er regelingen komen voor mensen met zware beroepen om te kunnen stoppen met werken voordat zij aanspraak kunnen maken op AOW. Een lijst met zware beroepen is er echter nog niet.