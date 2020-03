Exoskelet maakt armen gewichtloos

Schouderpijn en muisarmen: Health2Work, leverancier van ergonomische producten weet wel raad met lichamelijke klachten. Economisch gezien heeft het bedrijf de wind in de rug. „Nederlanders moeten langer doorwerken.”

Brede rugbanden en stevige clips houden de armsteunen van het exoskelet stevig op hun plaats. Het mechanisme voelt aan als een lege trekkersrugzak. De veer in de arm van ”Skelex 360” geeft zoveel tegendruk dat je armen gewichtloos voelen. Rechtsachter iets oppakken? Skelex beweegt soepel mee.

„Schoonmakers van luchtvaartmaatschappij KLM gebruiken deze exoskeletten”, zegt Heine de Bruin (31), directeur van het bedrijf met als hoofdvestiging het Friese Surhuisterveen „Zij schrobben met een borstel op een steel de buitenkant van vliegtuigen. Met hulp van zo’n exoskelet wordt langdurig bovenhands reiken en repeterende bewegingen maken een stuk minder zwaar.”

Studenten van de TU Delft hebben de rugondersteuning uitgevonden. Health2Work mag als enige in Nederland en België het bedenksel verkopen. Prijskaartje: 4500 euro per stuk. „Dat weerhoudt bedrijven er wel eens van om het aan te schaffen.”

Desondanks heeft Health2Work er inmiddels een vaste klantenkring mee opgebouwd. „Monteurs die plafondplaten vastschroeven, gebruiken het skelet ook.”

Het assortiment van de onderneming omvat allerlei hulpmiddelen om lichamelijke klachten tijdens het werk te voorkomen: bureaufietsen, verstelbare bureaus en speciale computermuizen. Maar ook software voor spraakgestuurde computers voor mensen die hun handen niet meer (goed) kunnen gebruiken. Daarnaast zijn er producten voor de industrie, zorg en onderwijs.

In de afgelopen tien jaar deed het bedrijf goede zaken. Het personeelsbestand groeide van vijf naar meer dan 60 medewerkers. Om klanten in het hele land goed te bereiken opende Health2Work al een vestiging in het Noord-Hollandse Blaricum en een in buurland België.

Heine de Bruin (l.), directeur van Health2Work, verkoopt hulpmiddelen om lichamelijke klachten tijdens het werk te voorkomen. beeld Sjaak Verboom

Het is belangrijk dat werknemers gezond blijven, onder meer omdat we allemaal langer moeten doorwerken tot ons pensioen, zegt De Bruin. „En bepaalde beroepsgroepen komen mensen tekort die met hun handen werken. Economisch zit het tij ons mee.”

Dat blijkt: de omzet bedroeg in 2019 maar liefst ruim 11 miljoen euro. In 2017 was dat nog 9 miljoen. De Bruin: „Aan producten en adviezen voor kantoorwerkplekken verdienen we het meest.”

Health2Work behoort tot de snelstgroeiende bedrijven van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Dat volgt althans uit de jaarlijkse ranglijst van Het Financieele Dagblad. Daarop prijkte Health2Work in 2019 op plaats 10 tussen totaal 53 snelle groeiers.

Voorlopig is het bedrijf niet uitgegroeid. De directeur wil zijn markt uitbreiden, onder meer die voor de industrie. „Skelex kan helpen bij de assemblage van auto’s. Dat is veel lopendebandwerk waarbij monteurs boven hun schouders reiken.” Ook voor chirurgen zou het skelet een uitkomst zijn, denkt De Bruin. Maar dat is nog toekomstmuziek. „De onderdelen zijn niet goed schoon te maken. Terwijl dat in een ziekenhuis wel nodig is om infecties te voorkomen.”

Ommetje lopen

Het ziekteverzuimcijfer is laag bij Health2Work: 2,8 procent. Dat is ruim onder het landelijke gemiddelde van zo’n 4 procent. „Wij ‘ademen’ ergonomie. In praktijkvoorbeelden zien wij hoe belangrijk een gezonde werkplek is.”

In het kantoor van Health2Work wisselen medewerkers regelmatig van houding bij computerwerk: ze staan of zitten achter hun bureau. Rondom de hoge vergadertafel staan krukken om losjes tegenaan te leunen.

Een ommetje lopen tussen de middag is voor de meeste personeelsleden vaste prik, aldus de directeur. En geen wekelijkse kroket voor hen, maar vers fruit.

Ook stimuleert De Bruin een positieve sfeer en goede communicatie, bijvoorbeeld door gevoelens uit te spreken en te bespreken. Dat draagt in de visie van De Bruin net zo goed bij aan een goede gezondheid. „Als je na een wandeling op je afdeling terugkomt en er hangt een nare sfeer, dan helpt dat niet. Werkgeluk verlaagt de psychische belasting.”

Bedrijfsgegevens

Naam: Health2Work

Waar: Surhuisterveen (o.a.)

Activiteit: ergonomische producten

Sinds: 2006

Aantal werknemers: 42

Omzet: 11 miljoen euro