Excuses topman Uber aan Londenaren

De topman van Uber heeft zijn excuses aangeboden aan de Londenaren voor de fouten die het bedrijf achter de taxiapp heeft gemaakt. Vrijdag werd bekend dat Londen de vergunning van Uber intrekt vanwege veiligheidsredenen.

In een open brief schreef topman Dara Khosrowshahi dat veranderingen nodig zijn bij Uber. Hij herhaalde verder dat het bedrijf in beroep gaat tegen de intrekking van de vergunning namens miljoenen Londenaren. Er rijden circa 40.000 chauffeurs voor Uber in de Britse hoofdstad. Zo’n 3,5 miljoen Londenaren maken gebruik van de app.

De vergunning van Uber werd ingetrokken door de toezichthouder op het openbaar vervoer in Londen. Uber zou onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor zaken die de openbare orde en veiligheid aangaan.