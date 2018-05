Ex-topman VW aangeklaagd om dieselschandaal

Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn is in de Verenigde Staten aangeklaagd vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Winterkorn wordt beschuldigd van samenzwering en het overtreden van milieuregels.

Volkswagen raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het bedrijf jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. Die waren voorzien van software waardoor ze in het laboratorium veel schoner uit de bus kwamen dan ze bij normaal gebruik op de openbare weg waren. Winterkorn stapte kort nadat het dieselschandaal aan het licht kwam op als baas van de Duitse automaker.

De affaire heeft al geleid tot de nodige boetes en schikkingen, waar bij elkaar vele miljarden mee gemoeid zijn. In de Verenigde Staten werden eerder al enkele voormalige medewerkers van Volkswagen tot gevangenisstraffen veroordeeld. Ook lopen talloze schadeclaims tegen het bedrijf.