„Ex-Rabo-medewerkers in vizier justitie VS”

De Amerikaanse justitie heeft naar verluidt enkele hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië in het vizier. Het gaat om de kwestie over het witwassen van drugsgeld, waarvoor Rabobank eerder dit jaar al een megaschikking trof.

Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat federale onderzoekers in de Verenigde Staten onder meer overwegen om John Ryan in staat van beschuldiging te stellen. Hij was voorheen de baas van Rabo’s Amerikaanse dochter RNA.

Op vestigingen van de bank in de buurt van de grens met Mexico hielden klanten zich jarenlang bezig met verdachte praktijken. De ex-medewerkers van RNA zouden daarvan op de hoogte zijn geweest, maar de kop in het zand hebben gestoken. Ook zouden ze hebben geprobeerd zaken te verdoezelen.

Rabobank schikte de kwestie in februari voor 298 miljoen euro. Rabo-topman Wiebe Draijer ging toen ook diep door het stof. „De overtredingen zijn ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar”, erkende hij. Voor de bank zelf was de kwestie daarmee afgerond.

Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft daar circa honderd kantoren. De Amerikaanse justitie wilde geen commentaar geven.