Ex-medewerkers Sandd krijgen compensatie voor extra gewerkte uren

Zo’n 8500 ex-medewerkers van postbedrijf Sandd krijgen alsnog een compensatie voor extra gewerkte uren die ze eerder niet uitbetaald kregen. Vakbond FNV kwam tot een schikking met PostNL en Sandd van enkele miljoenen euro’s. Volgens de bond heeft PostNL, dat Sandd onlangs inlijfde, daarmee voor een koninklijke weg gekozen.

Het conflict tussen Sandd en de FNV speelde al jaren. „Na tien jaar getouwtrek en juridische procedures met Sandd, komen we eindelijk weer in rustiger vaarwater”, concludeert bestuurder Etienne Haneveld van FNV. „‘Deze schikking is een goed gebaar van PostNL.” Volgens de bond heeft Sandd altijd ontkend dat er sprake was van misstanden en lag een jarenlange juridische strijd in het verschiet.

Alle postverspreiders die op 22 oktober 2019 in dienst waren, krijgen nu maximaal anderhalf maandsalaris. De exacte hoogte van de schikking werd niet gemeld.

FNV stelt dat na de introductie van een geliberaliseerde postmarkt de medewerkers de grote verliezers waren. Daarbij zou de „keiharde concurrentie” over de hoofden van postverspreiders zijn uitgevochten. De bond meent ook dat de kwestie heeft gezorgd voor een bepaalde mate van onderbetaling en schijnzelfstandigheid. FNV klaagde al langer over te lagen lonen en misstanden.