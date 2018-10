„Ex-medewerkers Rabobank ontlopen vervolging”

Drie hooggeplaatste oud-medewerkers van Rabobank in Californië ontlopen naar verluidt vervolging. Volgens persbureau Bloomberg ziet de Amerikaanse justitie ervan af om ze voor het gerecht te brengen in de zaak over het witwassen van drugsgeld, waarvoor Rabobank eerder dit jaar al een megaschikking van 298 miljoen euro trof.

Bij vestigingen van de bank in de buurt van de grens met Mexico hielden klanten zich jarenlang bezig met verdachte praktijken. De voormalige medewerkers van Rabo’s Amerikaanse dochter RNA zouden daarvan op de hoogte zijn geweest, maar de kop in het zand hebben gestoken. Ook zouden ze hebben geprobeerd zaken te verdoezelen.

Maar ingewijden meldden dat justitie na uitgebreid onderzoek toch geen aanleiding ziet om een proces te beginnen. Slechts één medewerker is vooralsnog verantwoordelijk gehouden voor de hele kwestie. Dat is de manager die bij de bank over fraudeonderzoek ging. Omdat hij meewerkte met justitie kon hij vorig jaar al een overeenkomst tekenen, waardoor hij voorlopig niet mag worden vervolgd. De betreffende oud-medewerkers kunnen overigens nog wel te maken krijgen met civiele procedures.