Ex-bankier Credit Suisse schuldig aan fraude

Een voormalige medewerker van de Zwitserse bank Credit Suisse heeft een celstraf van vijf jaar gekregen vanwege fraude. Een rechter in Genève sprak vrijdag het vonnis uit over bankier Patrice Lescaudron die al sinds begin 2015 achter de tralies zit. Het betreft een van de grootste financiële misdaadgevallen ooit in Zwitserland.

De Fransman maakte zich jarenlang schuldig aan het vervalsen van inkooporders van klanten. Die gebruikte hij weer om verliezen bij handelsactiviteiten te dekken. Lescaudron sluisde ook tientallen miljoenen weg naar zichzelf. De rechter sprak van „sluw bedrog” van zowel klanten als de bank.

Het gedrag van Lescaudron veroorzaakte verliezen van in totaal 143 miljoen Zwitserse frank (124 miljoen euro). De kwestie kwam in 2015 bij toeval aan het licht en was toen al zes jaar aan de gang. Justitie onderzocht de afgelopen periode hoe het de bankier gelukt was al die tijd ongeautoriseerde transacties uit te voeren.