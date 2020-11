Evofenedex: verbetering handelsklimaat door zege Biden

De winst van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal waarschijnlijk leiden tot een verbetering van het wereldwijde handelsklimaat omdat de Verenigde Staten een gematigder koers gaan varen op het gebied van handel. Dat zegt evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven in Nederland, in een reactie op de definitieve winst van de Democraat over zittend president Donald Trump.

Directeur Bart Jan Koopman van evofenedex denkt dat met Biden meer perspectief ontstaat op een betrouwbaar en werkend internationaal handelssysteem. Dat kan bijvoorbeeld door het vertrouwen in internationale spelregels te herstellen en door objectieve geschillenbeslechting via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) weer mogelijk te maken. Ook een toenadering tussen de economische grootmachten China en de VS en het beslechten van de huidige handelsoorlog kan het klimaat verder verbeteren. Dat zou volgens Koopman weer helpen bij het vinden van de eigen Europese rol in de verhouding met de beide wereldmachten.

Koopman denkt wel dat ook de Democraten zeer kritisch zijn op de rol van China in de wereld, dus grote stappen lijken hier niet waarschijnlijk. „Het Amerika onder president Biden zal hopelijk koersen op meer geopolitieke stabiliteit, herstel van de positie van de WTO en het multilaterale handelssysteem en gaan onderhandelen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en VS, en dat verschil kunnen bedrijven zeker gaan merken.”

Nederland exporteerde vorig jaar voor bijna 27 miljard euro aan onder andere hightech-producten (zoals gespecialiseerde machines van ASML en chips van NXP), chemische- en aardolieproducten en elektrische apparaten naar de VS. Amerikaanse bedrijven investeren jaarlijks miljarden euro’s direct in de Nederlandse economie en bieden met ruim 2800 bedrijven in Nederland aan meer dan 200.000 mensen werk.