Evofenedex: meer doen tegen werknemerstekort

Het kabinet moet meer doen om het werknemerstekort in het bedrijfsleven aan te pakken. Dat zegt evofenedex, de belangenbehartiger van handels- en logistieke bedrijven, in een reactie op de troonrede.

Volgens evofenedex bevatten de kabinetsplannen voor 2019 vooralsnog te weinig directe aanzetten om het werknemerstekort te lijf te gaan. Het tekort aan chauffeurs, douanespecialisten, logistiek medewerkers en -planners en exportmanagers is nu een van de belangrijkste bedreigingen voor verdere groei van de economie. Het creëren van meer aanbod op de arbeidsmarkt moet een prioriteit worden voor dit kabinet, stelt de organisatie.

„Het is aan de orde van de dag. Magazijnen die vollopen omdat er niet voldoende chauffeurs zijn om de goederen naar winkels, supermarkten en fabrieken te rijden. Bedrijven die markten in het buitenland niet meer bedienen omdat ervaren exportmanagers niet voorhanden zijn. Samen met ons moet het kabinet hier de hoogste prioriteit aan geven. Die urgentie lijkt te ontbreken en daar zijn we bezorgd over”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.