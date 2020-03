Evenementenbranche raakt helft omzet kwijt door coronavirus

De evenementenbranche in Nederland verliest dit jaar zo’n 3,5 miljard euro aan omzet als gevolg van de coronacrisis. Dat is bijna de helft van de 7,4 miljard euro aan omzet die de branche verwachtte binnen te halen. Dat stelt een groep brancheorganisaties verenigd in overlegorgaan EventPlatform, dat een onderzoek liet uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis.

De branche denkt dat er door de klap 48.000 banen verdwijnen. Normaal gesproken hadden er dit jaar 100.000 mensen in de evenementenbranche gewerkt. Volgens de brancheverenigingen heeft de politiek „onvoldoende inzicht” in hoeveel mensen en bedrijven er betrokken zijn bij alle beurzen, evenementen en congressen. „Deze cijfers laten zien dat het nu echt noodzakelijk is dat er snel steunmaatregelen komen, om een enorme kaalslag in de branche te voorkomen”, zegt directeur Riemer Rijpkema van CLC-VECTA.

Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zijn tot 1 juni verboden. De effecten van nog strengere maatregelen of verlenging van de huidige maatregelen zijn in de berekening nog niet meegenomen.