Europese visserij protesteert tegen windmolenparken op zee

Europese vissers maken zich grote zorgen over de impact van de „gigantische uitrol” van windmolenparken in de Noordzee en aangrenzende wateren. De vissers vrezen voor de gevolgen van de windmolens voor het milieu op zee en de visserij. Dat meldt vissersactiegroep EMK in een brandbrief aan Europarlementariërs.

De actiegroep denkt dat het instellen van natuurreservaten als compensatie voor de parken schade aan het milieu en de visserij niet kan voorkomen. De actiegroep wijst verder op andere „serieuze bedreigingen” voor milieu en de visserij, zoals lawaai bij de plaatsing van windturbines die het gehoor van vissen en zeezoogdieren kunnen beschadigen.

Ook het plaatsen van onderzeese elektriciteitskabels voor de windmolens kan de migratie van vis, schaal- en schelpdieren verstoren. De actiegroep vreest verder voor banen in de visserij als de vispopulatie door de plaatsing van de parken dreigt te verdwijnen.

De actiegroep neemt de energiesector „bijzonder kwalijk” dat veel windparken gebouwd zijn en worden op locaties die bekend staan als paaigebieden. Daarnaast zijn volgens de actiegroep de benodigde milieueffectrapportages (zogeheten MER) niet uitgevoerd, waardoor de windparken niet voldoen aan de gestelde Europese regels.

Om meer schade te voorkomen, wil de actiegroep onder andere een verbod op de geplande bouw van windparken, meer onderzoek, meer zeggenschap in de kwestie en bescherming van de vispopulatie in de Noordzee.

Nederlandse visserijorganisaties VisNed en de Nederlandse Vissersbond ondersteunen de protestbrief. Ook Portugese, Franse, Belgische, Duitse, Deense en Zweedse visserijorganisaties hebben de brief ondertekend.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van de windsector, laat in een reactie weten dat het ministerie van Economische Zaken de MER-rapportages uitvoert. Verder worden de rapportages „continu onderworpen” aan de meest recente wetenschappelijke inzichten, aldus de vereniging.