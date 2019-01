Europese verkoop bedrijfswagens gestegen

De Europese verkoop van bedrijfswagens is vorig jaar met 3,2 procent gestegen. Dat is het zesde jaar op rij waarin meer bedrijfswagens zijn verkocht, meldt de Europese branchevereniging ACEA. Van de grote markten was er extra vraag uit Spanje, Frankrijk en Duitsland, terwijl in Italië en het Verenigd Koninkrijk minder bedrijfswagens de showroom uitreden. In Nederland stegen de verkopen met 7,5 procent.

De verkopen in alle categorieën bedrijfsvoertuigen namen toe. Bij bussen was de stijging met 1,3 procent het laagst. De verkoop van lichte bedrijfswagens steeg met 3,5 procent tot meer dan 2 miljoen. Het was voor het eerst sinds 2007 dat die grens werd geslecht.

Ook naar vrachtwagens van meer dan 3,5 ton nam de vraag met 3,5 procent toe. Voor zeer zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 16 ton steeg de verkoop met 3,1 procent.