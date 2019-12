Europese productie peperkoek loopt terug

De populariteit van peperkoek, dat in sommige Europese landen onlosmakelijk verbonden is met de kerstperiode, lijkt op zijn retour. Cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat laten de afgelopen tien jaar een dalende lijn zien in de productie.

Vergeleken met 2008 is de productie van peperkoek in de Europese Unie met meer dan een vijfde gedaald. Vorig jaar werd er in de 28 lidstaten samen net geen 190.000 ton peperkoek geproduceerd, goed voor een bedrag van 510 miljard euro. In 2017 was dat nog 199.000 ton en in 2008 zelfs 239.000 ton. Eurostat noemt geen duidelijke oorzaak van deze ontwikkeling en gaat ook niet in op hoe de situatie per land kan verschillen.

Peperkoek is in Nederland ook wel bekend als ontbijtkoek. In het Duits spreekt men van Lebkuchen en in het Engels van gingerbread. Rond kerst worden er in veel landen tevens peperkoekhuisjes gemaakt. Bijna de helft van alle Europese peperkoek wordt geproduceerd in Duitsland. Op de tweede plaats staat Nederland met een productie van 45.000 ton.

Een deel van de Europese peperkoek is bestemd voor export naar de Verenigde Staten. Daardoor zou het kunnen dat de productie volgend jaar nog verder onder druk komt te staan. De Amerikaanse president Donald Trump wil een aantal voedingsproducten uit Europa extra gaan belasten in de nasleep van de verboden Europese staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. Na een inspraakprocedure die tot midden januari loopt, volgt er een definitieve beslissing. De precieze impact van mogelijke heffingen op de Europese koeksector is nog niet bekend.