Europese leiders: Britten, kom in beweging

De 27 EU-leiders hebben op hun top in Brussel de Britse regering opgeroepen om „de noodzakelijke stappen te nemen om een akkoord mogelijk te maken”. In afwachting daarvan willen ze de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en de voormalige lidstaat voortzetten.

Eerder was er sprake van dat de regeringsleiders en staatshoofden hun hoofdonderhandelaar Michel Barnier opdracht zouden geven de besprekingen met de Britten te „intensiveren”. Maar het blijft toch bij „voortzetten”.