Europese Hof kritisch over aanpak stikstof in Nederland

Het Nederlandse beleid om ervoor te zorgen dat er minder stikstof terechtkomt in kwetsbare natuurgebieden botst mogelijk met Europese wetgeving.

Dat blijkt uit een woensdag uitgebracht advies aan de rechters van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Een veehouderij in de buurt van een natuurgebied waar al te veel stikstof terechtkomt, dient volgens dat advies geen nieuwe natuurbeschermingsvergunning te krijgen.

Dat geldt ook als de boer bijvoorbeeld een nieuwe stal bouwt die minder stikstof in het milieu brengt dan zijn oude stal. Volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat in 2015 van kracht werd, kan een veehouder onder voorwaarden dan juist wel een nieuwe vergunning krijgen. Het PAS moest de stroperige vergunningverlening voor veehouders nabij 118 Natura 2000-gebieden weer vlot trekken.

Juliane Kokott, advocaat-generaal bij het Europes hof, stelt in haar advies dat het PAS mogelijk in strijd is met de habitatrichtlijn, een Europese wet die wilde flora en fauna moet beschermen. Kokott gaat in op vragen van de Nederlandse Raad van State over bezwaren van enkele milieuorganisaties tegen vergunningen die Gelderland, Noord-Brabant en Limburg aan een tiental agrarische bedrijven hebben verleend.

Het hof in Luxemburg doet later uitspraak. Volgens advocaat Rachid Benhadi van het op dit terrein gespecialiseerde kantoor Hekkelman in Nijmegen is niet gezegd dat het hof het advies op alle punten volgt. „Het kan voor een soepelere beoordeling van het PAS kiezen, maar ook voor een strengere”, schrijft Benhadi in een donderdag gepubliceerd blog.