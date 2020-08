‘Europese economie herstelt in 3e kwartaal met bijna 13 procent’

De eurozone kan in het derde kwartaal rekenen op een economisch herstel van 12,8 procent. Dat meldt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van onderzoek. Duitsland is volgens de verzekeraar duidelijk koploper in het herstel, en ook Nederland behoort tot de kopgroep.

„De lockdown in Duitsland was kort en beperkt en de steunmaatregelen het meest vergaand”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms. „Ook kreeg de particuliere consumptie in Duitsland een boost door de btw-verlaging en de kinderbijslagbonus die meteen zijn ingevoerd.” Vorige week werd bekend dat de economie van Duitsland in de afgelopen periode met meer dan 10 procent is gekrompen.

Als alleen naar het cijfermatig herstel wordt gekeken, groeit de economie in Spanje (plus 17 procent), Frankrijk (plus 16 procent) en Italië (plus 15 procent) het hardst. „Maar deze landen kregen ook de hardste klappen in het tweede kwartaal”, aldus Geeroms. Zo daalde het reële bbp in Spanje met 18,5 procent, in Frankrijk met 13,8 procent en in Italië met 12,4 procent.

Euler Hermes verwacht dat de reële daling van het bbp in de eurozone over heel 2020 uitkomt op 9 procent. Voor volgend jaar voorziet de kredietverzekeraar een groei van 6 procent. Het niveau van voor de crisis zal voor eind 2022 waarschijnlijk niet worden gehaald. Bovendien worden er in Nederland veel faillissementen verwacht eind dit jaar en begin 2021.