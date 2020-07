Europese economieën publiceren groeicijfers in coronatijd

Een aantal grote Europese economieën publiceert vrijdag groeicijfers over het tweede kwartaal. Zo maakt het Franse statistiekbureau de eerste raming bekend over de stand van de Franse economie. Ook Italië en Spanje publiceren hun groeicijfers.

Er wordt een stevige krimp verwacht voor deze Zuid-Europese landen, omdat de economieën werden getroffen door de lockdownmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het leidde in onder meer Frankrijk en Italië tot winkel- en fabriekssluitingen.

Later op de dag publiceert het Europese statistiekbureau Eurostat een eerste raming van het bruto binnenlands product (bbp) in de hele eurozone en de Europese Unie in het tweede kwartaal. Donderdag werd al duidelijk dat de Duitse economie in het tweede kwartaal met ruim 10 procent is gekrompen op kwartaalbasis.