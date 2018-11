Europese Commissie wil Italië aanpakken

De Europese Commissie heeft woensdag ook de herziene Italiaanse begroting voor 2019 afgekeurd.

Het dagelijks bestuur van de EU vraagt de andere eurolanden toestemming om een strafprocedure tegen Italië te openen.

De lidstaten hebben twee weken de tijd om de analyse van de commissie te bestuderen. Als ze akkoord gaan kan de strafprocedure al in december ingaan. Rome krijgt dan drie tot zes maanden de tijd om het huishoudboekje in lijn met de Europese begrotingsregels te brengen. Als de aanbevelingen van de commissie niet worden nageleefd, kunnen er sancties volgen, waaronder geldboetes en het intrekken van EU-subsidies. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis zei dat de commissie „met spijt” tot het oordeel is gekomen.

Volgens de commissie leiden de Italiaanse plannen niet tot een daling van de staatsschuld van ruim 130 procent van het bruto binnenlands product, ver boven de vereiset 60 procent. Rome wil 37 miljard euro meer uitgeven bij een begrotingstekort van 2,4 procent, terwijl met Brussel 0,8 procent was afgesproken.

In oktober keurde Brussel de eerste conceptbegroting van Italië af.

De ministers van Financiën van de eurolanden staan in grote lijnen achter het aanpakken van Italië. Dat zei eurogroepvoorzitter Mario Centeno na een gesprek met de Nederlandse minister Wopke Hoekstra in Den Haag.