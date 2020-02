Europese Commissie: Nederland vijfde nettobetaler

Premier Mark Rutte onderhandelt donderdag in Brussel met andere regeringsleiders over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 van de Europese Unie. Hij wil dat Nederland niet meer gaat bijdragen dan het nu al doet. Nederland betaalt nu al meer dan het ontvangt en staat in dat opzicht op de vijfde plek als zogeheten nettobetaler, kijkend naar de meest recente cijfers van de Europese Commissie uit 2018. Nederland dreigt volgens eigen berekeningen naar de eerste plaats door te stoten.

In 2018 droeg Nederland 2,5 miljard euro meer bij aan de begroting van de EU dan het direct terug kreeg. „Het voordeel dat Nederland heeft van de interne markt is hier niet meegerekend”, nuanceert een woordvoerder van de commissie. Nederland was volgens Brussel in 2018 de vijfde nettobetaler van de EU, na Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. De zesde nettobetaler was het Verenigd Koninkrijk, dat de EU inmiddels heeft verlaten.

Hongarije kreeg in 2018 5,2 miljard euro meer uit de EU dan het betaalde. De andere grote netto-ontvangers waren Litouwen, Letland en Bulgarije.

De EU geeft jaarlijks 2,5 miljard euro uit in Nederland. Ruim een derde daarvan gaat naar onderzoek en innovatie, wat opvallend veel is vergeleken met de rest van de EU. Een ongeveer even groot deel gaat naar de landbouw.